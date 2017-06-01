01 Haziran 2017 Perşembe 08:30

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Yeni Jeep Grand Cherokee, dünyanın en güçlü ve hızlı SUV’u iddiasıyla pazarda

Jeep, dünyanın en güçlü ve en hızlı SUV’u ile pazara yön vermeye devam etme iddiasında.