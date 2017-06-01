Yeni Jeep Grand Cherokee, dünyanın en güçlü ve hızlı SUV’u iddiasıyla pazarda

Supercharger beslemeli 6.2 litre hacimli V8 motorla donatılan 707 HP’lik Jeep Grand Cherokee Trackhawk performans değerleriyle spor otomobillere meydan okumaya hazırlanıyor. New York Autoshow’da görücüye çıkan ve 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlayan Jeep Grand Cherokee Trackhawk, 96-0 km/s fren testini 34.7 metrelik performansla tamamlamasıyla ön plana çıkıyor. Markanın Detroit’teki Jefferson North Fabrikası’nda üretilen araç, 2018’in ilk çeyreğinden itibaren kademeli olarak dünya genelinde satışa sunulacak