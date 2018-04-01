Anadolu Isuzu tarihinin rekor ihracat düzeyine ulaştı

2017 yılında 700 adet ticari araç ihracatı gerçekleştiren Anadolu Isuzu, toplamda 64.378.719 Euro’luk ihracat gelirine sahip olarak tüm zamanların en yüksek ihracat cirosuna ulaştı. Anadolu Isuzu’nun 23 yıllık ihracat tarihinde rekor düzeye ulaşmasını sağlayan araçlardan Turkuaz 181 adet, Citibus 173 adet, Citiport 127 adet, Novociti 123 adet, Visigo 38 adet ihraç edildi. Kamyon grubunda ise 12 adet ihracat satışı gerçekleştirildi. Gelecek yıllarda ihracatta agresif büyüme hedefi olan Anadolu Isuzu, 2020 yılında 60’a yakın ülkede güçlü yapılanmasını devam ettirecek.