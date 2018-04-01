01 Nisan 2018 Pazar 08:00

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Anadolu Isuzu tarihinin rekor ihracat düzeyine ulaştı

Anadolu Isuzu, hem kendi ihracat tarihinin rekor ciro düzeyine ulaştı, hem de 14. kez midibüs şampiyonluğunu ilan etti.