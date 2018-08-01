Daikin’den çevreci atılım

Daikin'in iklimlendirme sektörüne kazandırdığı ve ozon tabakasına zarar vermeyen devrim niteliğindeki R-32 soğutucu akışkanı, şimdi de Daikin'in merkezi sistemler için geliştirdiği “Scroll Kompresörlü Soğutma Grubu”nda kullanılıyor. Daikin Scroll Kompresörlü Soğutma Grubu; enerji verimliliği, yüksek performansı ve akıllı teknolojileri ile dikkat çekiyor. Bu yeni seri; uzaktan takip, sistem optimizasyonu ve önleyici bakım ve “akıllı soğutma grubu yönetimi” gibi çok sayıda gelişmiş fonksiyona da sahip.