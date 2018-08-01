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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:00
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Daikin’den çevreci atılım

Dünya iklimlendirme devi Daikin, yenilikçi ürünlerini peş peşe tüketiciyle buluşturmaya devam ediyor.

Daikin'den çevreci atılım
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Daikin'in iklimlendirme sektörüne kazandırdığı ve ozon tabakasına zarar vermeyen devrim niteliğindeki R-32 soğutucu akışkanı, şimdi de Daikin'in merkezi sistemler için geliştirdiği “Scroll Kompresörlü Soğutma Grubu”nda kullanılıyor. Daikin Scroll Kompresörlü Soğutma Grubu; enerji verimliliği, yüksek performansı ve akıllı teknolojileri ile dikkat çekiyor. Bu yeni seri; uzaktan takip, sistem optimizasyonu ve önleyici bakım ve “akıllı soğutma grubu yönetimi” gibi çok sayıda gelişmiş fonksiyona da sahip. 

 

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