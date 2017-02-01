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01 Şubat 2017 Çarşamba 07:35
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Fuzulev 2017’de yüzde 80 büyüme hedefliyor

Fuzulev, binlerce aileyi ev sahibi yapmaya devam ediyor.

Fuzulev 2017'de yüzde 80 büyüme hedefliyor
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Her ay 2 yeni şube açan Fuzulev, en son açtığı Hatay şubesiyle 30 şubeye ulaştı.  Kolay konut edindirme sistemiyle ev sahibi olmayanları hedefleyen Fuzulev, Türkiye’ye ve ekonomiye duyduğu güveni yatırımla tazeliyor. Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, “2016 yılında çok çalıştık. Ülkemizin yaşadığı tüm olumsuz koşullara rağmen istikrarına ve insanına güvendik. Türkiye’de şubeleşme noktasında vitesi yükselttik. Çok yakında yeni şubeler de aramızda olacak. 2017 yılında ise yüzde 80 büyümeyi ve 55 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. 5 yılda 60 bin kişiyi ev sahibi yapma hedefimize kararlılıkla yürüyoruz” dedi.
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