Gülermak IFS’i tercih etti
IFS, inşaat ve mühendislik firması Gülermak’ın, kompleks inşaat projelerinin yönetimini kolaylaştırmak amacıyla Polonya ve Türkiye’deki operasyonlarında IFS Applications™ 9’u uygulamaya koyduğunu duyurdu.
IFS, inşaat ve mühendislik firması Gülermak’ın, kompleks inşaat projelerinin yönetimini kolaylaştırmak amacıyla Polonya ve Türkiye’deki operasyonlarında IFS Applications™ 9’u uygulamaya koyduğunu duyurdu.
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