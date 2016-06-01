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01 Haziran 2016 Çarşamba 07:37
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Gülermak IFS’i tercih etti

IFS, inşaat ve mühendislik firması Gülermak’ın, kompleks inşaat projelerinin yönetimini kolaylaştırmak amacıyla Polonya ve Türkiye’deki operasyonlarında IFS Applications™ 9’u uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Gülermak IFS'i tercih etti
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Gülermak’ın Polonya Genel Müdürü Mustafa Tuncer, “IFS’i tercih etmemizin nedeni inşaat ve taahhüt sektörünü destekleyen gelişmiş işlevselliğidir. Çözüm, kilit önem arz eden proje yönetimi dahil olmak üzere işimizin birçok alanında verimliliği arttırmamıza yardımcı olacak” diye konuştu. IFS CEE Başkanı Marcin Tanarek ise “İnşaat ve taahhüt sektörü IFS’in stratejik pazarlarından biridir. IFS Applications 9’un kompleks mühendislik projelerini iyileştirme konusunda Gülermak’a yardımcı olacak olması bizi çok mutlu ediyor” dedi.
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
IFS CEE Başkanı Marcin TanarekIFS ApplicationsGülermak

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