ISMEN cebinizde

2007 yılında halka açılan İş Yatırım, yatırımcılarının şirket ile ilgili doğru bilgilere daha hızlı ve kolay ulaşabilmelerini sağlamak için yatırımcı ilişkilerine özel mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Android ve iOS akıllı telefonlarda kullanılabilen “İş Yatırım IR” isimli (Yatırımcı İlişkileri) uygulamasıyla şirketin yatırımcıları ve diğer bütün paydaşları, ISMEN fiyat performansından getiri tablosuna kadar yatırım kararlarında etkili birçok bilgi ve dokümana bu uygulama ile kolayca ulaşabilecek. İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Çağlan Mursaloğlu, yatırımcı ilişkileri çalışmalarında uluslararası kabul görmüş en iyi uygulamaları hedeflediklerini söyledi.