ISMEN cebinizde
2007 yılında halka açılan İş Yatırım, yatırımcılarının şirket ile ilgili doğru bilgilere daha hızlı ve kolay ulaşabilmelerini sağlamak için yatırımcı ilişkilerine özel mobil uygulamasını hayata geçirdi.
2007 yılında halka açılan İş Yatırım, yatırımcılarının şirket ile ilgili doğru bilgilere daha hızlı ve kolay ulaşabilmelerini sağlamak için yatırımcı ilişkilerine özel mobil uygulamasını hayata geçirdi.
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