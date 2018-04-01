KYOCERA Doküman Koruyucuları ile tanışın

01 Nisan 2018 Pazar 08:00Bu haber 1193 kez okundu. KYOCERA Doküman Koruyucuları ile tanışınKYOCERA Bilgitaş, KYOCERA Doküman Koruyucuları ile müşterilerine baskı güvenliği hizmeti sunuyor. Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş KYOCERA Doküman Koruyucuları; KYOCERA SecureAudit, KYOCERA Net Manager ve KYOCERA Fleet Services yazılımlarından oluşuyor. KYOCERA Bilgitaş İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil, "Türkiye'deki işletmelere eksiksiz baskı güvenliği hizmeti sunmayı hedefliyoruz" dedi. Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş