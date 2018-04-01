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01 Nisan 2018 Pazar 08:00
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KYOCERA Doküman Koruyucuları ile tanışın

KYOCERA Bilgitaş, KYOCERA Doküman Koruyucuları ile müşterilerine baskı güvenliği hizmeti sunuyor.

KYOCERA Doküman Koruyucuları ile tanışın
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KYOCERA Doküman Koruyucuları; KYOCERA SecureAudit, KYOCERA Net Manager ve KYOCERA Fleet Services yazılımlarından oluşuyor. KYOCERA Bilgitaş İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil, "Türkiye'deki işletmelere eksiksiz baskı güvenliği hizmeti sunmayı hedefliyoruz" dedi. 

 

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KYOCERABilgitaşTürkay Terzigil
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