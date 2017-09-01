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01 Eylül 2017 Cuma 08:00
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Logo Yazılım, rekor kırdı

Logo Yazılım, 2017 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Logo Yazılım, rekor kırdı
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Logo Yazılım’ın birinci yarıyıl faturalanan satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 89 artarken, ikinci çeyrek büyüme oranı ise yüzde 99 seviyesinde gerçekleşti. Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, tüm zamanların en yüksek büyüme oranını elde ettiklerini belirterek yakalanan rekor büyümede, Romanya’da faaliyet gösteren Total Soft satışlarının ilk kez Logo satışlarına konsolide olması ve Türkiye’deki satışların yüzde 27 oranındaki güçlü çift haneli büyümesinin etkin rol oynadığını belirtti. 
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LogoLogo YazılımM. Buğra KoyuncuBuğra Koyuncu
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