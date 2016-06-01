OKI, gençleri destekliyor
OKI Türkiye’nin ana sponsorları arasında yeradığı Şişli Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi ABD’de düzenlenen First Robotic Competiton’da (FRC) “Rookie Inspiration Award- İlham veren takım” ödülünü aldı.
OKI Türkiye’nin ana sponsorları arasında yeradığı Şişli Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi ABD’de düzenlenen First Robotic Competiton’da (FRC) “Rookie Inspiration Award- İlham veren takım” ödülünü aldı.
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