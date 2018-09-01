Penta ve Snow Software bilgi teknolojileri maliyetlerini azaltacak

Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, “Snow Software’nin Türkiye’deki tek dağıtıcısı olarak markanın gücüne güç katacağımıza inancımız tam. Bu sayede müşterilerimizin yazılım harcamalarını maksimumda optimize etmelerini sağlayacağız” dedi.



KYOCERA Bilgitaş ile Boğaziçi Bilgisayar’dan işbirliği

Boğaziçi Bilgisayar, Türkiye fotokopi ve doküman çözümleri sektörünün öncüsü KYOCERA Bilgitaş’ın (Kyocera) A4 yazıcı ve çok fonksiyonlu fotokopi makinesi ürünlerinin distribütörlüğünü yapacak. KYOCERA Bilgitaş Bayi Direktörü Tayfun Avar, “Boğaziçi Bilgisayar ile imzaladığımız distribütörlük anlaşmasını Türkiye’nin dört bir yanındaki mevcut ve potansiyel müşterilerimize ulaşmak ve ihtiyaçlarını gidermek için çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. İşbirliğinin işletmemize, yeni distribütörümüze ve müşterilerimize değer katacağına olan inancımız sonsuzdur” dedi.