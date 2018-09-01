﻿
PANORAMA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Eylül 2018 Cumartesi 08:00
Bu haber 1181 kez okundu.

Penta ve Snow Software bilgi teknolojileri maliyetlerini azaltacak

Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Penta Teknoloji, Snow Software’in Türkiye’deki tek yetkili dağıtıcısı oldu.

Penta ve Snow Software bilgi teknolojileri maliyetlerini azaltacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, “Snow Software’nin Türkiye’deki tek dağıtıcısı olarak markanın gücüne güç katacağımıza inancımız tam. Bu sayede müşterilerimizin  yazılım harcamalarını  maksimumda optimize etmelerini sağlayacağız”  dedi.

KYOCERA Bilgitaş ile Boğaziçi Bilgisayar’dan işbirliği
Boğaziçi Bilgisayar, Türkiye fotokopi ve doküman çözümleri sektörünün öncüsü KYOCERA Bilgitaş’ın (Kyocera) A4 yazıcı ve çok fonksiyonlu fotokopi makinesi ürünlerinin distribütörlüğünü yapacak. KYOCERA Bilgitaş Bayi Direktörü Tayfun Avar, “Boğaziçi Bilgisayar ile imzaladığımız distribütörlük anlaşmasını Türkiye’nin dört bir yanındaki mevcut ve potansiyel müşterilerimize ulaşmak ve ihtiyaçlarını gidermek için çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. İşbirliğinin işletmemize, yeni distribütörümüze ve müşterilerimize değer katacağına olan inancımız sonsuzdur” dedi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Tayfun AvarBilgitaşKYOCERAPenta TeknolojiYıldız HoldingPenta
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
İnsha Almanya’da hizmete sunuldu İnsha Almanya’da hizmete sunuldu
Garanti Bankası, Garanti Cep ile Avrupa’nın en iyisi Garanti Bankası, Garanti Cep ile Avrupa’nın en...
Halkbank ikinci çeyrekte toplam mevduatını 221.3 milyar TL’ye taşıdı Halkbank ikinci çeyrekte toplam mevduatını 221.3...
DenizBank’ın aktifleri 186 milyar TL’ye ulaştı DenizBank’ın aktifleri 186 milyar TL’ye ulaştı
Intercity yeniden yüzde 100 yerli Intercity yeniden yüzde 100 yerli
Fibabanka, 115.2 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti Fibabanka, 115.2 milyon TL vergi öncesi kâr elde...
Yukarı Çık

banner223

banner216

İnsha Almanya’da hizmete sunuldu
Albaraka Türk, solarisBank AG’nin ana bankacılık altyapısı üzerine inşa edilen, faizsiz dijital bankacılığın...

Haberi Oku