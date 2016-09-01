01 Eylül 2016 Perşembe 07:42

Bu haber 3124 kez okundu. Sodexo ve Avansas’tan avantajlı işbirliği Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, Avansas ile işbirliğine imza atıyor.

Sodexo müşterileri Avansas.com’da yapacakları alışverişlerde indirim kazanma fırsatı yakalıyor. Sodexo müşterileri Avansas.com’da KDV hariç 150 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 30 TL indirim kazanıyor. Bu indirim avantajı kırtasiyeden gıdaya, teknolojiden temizlik malzemelerine 5.000’den fazla üründe işyerlerinin tüm ihtiyaçları için geçerli. İşbirliğinin diğer ayağında ise Avansas.com müşterileri de yeni Sodexo Restaurant Pass yemek kartı ve çeki müşterisi olarak üç ay boyunca verdikleri her 1.000 TL tutarındaki Restaurant Pass siparişi için 50 TL değerinde Sodexo Gift Pass hediye çeki kazanıyor. Kampanyanın 2016 sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.