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01 Şubat 2017 Çarşamba 07:49
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Tofaş’tan Hack-Auto Engineering

Tofaş’ın kariyer programı “Hack-Auto Kariyer Kampı”, Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında gerçekleşti.

Tofaş'tan Hack-Auto Engineering
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Hack-Auto Kariyer Kampı’na, Türkiye genelinde tüm üniversitelerin ‘Mühendislik Fakülteleri’nde, ‘Makine, Elektrik-Elektronik, Otomotiv, Mekatronik ve Endüstri’ bölümlerinde okumakta olan kişilerle yeni mezunların başvuruları kabul edildi. Bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen kampa 12 bin aday başvurdu. Bugüne kadar düzenlenen 4 Hack Auto organizasyonunda toplamda 12 yeni mezun mühendisin Tofaş’a işe alımı gerçekleşti. Hack Auto Kariyer Kampı etkinlikleri 2017 yılında da düzenlenmeye devam edecek.
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