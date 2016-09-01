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01 Eylül 2016 Perşembe 07:44
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‘Vodafone Nesnelerin İnterneti Raporu’ yayınlandı

Vodafone Grubu, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında yapılan “IoT Barometer Report” araştırmasının dördüncüsünü yayımladı.

‘Vodafone Nesnelerin İnterneti Raporu' yayınlandı
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Circle Research tarafından 1.100’den fazla şirketle yapılan araştırmaya dahil edilen ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 76’sı IoT teknolojilerinin gelecekteki başarıları açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Nesnelerin İnterneti, çok yakın bir gelecekte, hem bireyler, hem şirketler, hem de nesnelerin saniyede 1 Gigabit'lik yaygın genişbant bağlantı hızından faydalanabileceği ‘Gigabit Toplumu’nun da temelini oluşturacak.” 

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