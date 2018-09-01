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01 Eylül 2018 Cumartesi 08:00
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Yurt dışından para transferi SendUPT ile yarı yarıya ucuzluyor

Aktif Bank’ın iştiraki UPT, “SendUPT” hizmetiyle yurt dışından para transferinde yeni bir dönem başlatıyor.

Yurt dışından para transferi SendUPT ile yarı yarıya ucuzluyor
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SendUPT ile Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki yakınlarına hızlı, kolay ve ucuz para göndermesine imkân sağlıyor. Hesaba, karta ya da isme gönderim yapan SendUPT, rakiplerine oranla yaklaşık yüzde 50 daha ucuz hizmet sağlıyor. Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, Almanya’dan Türkiye’ye bir yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık para transferi yapıldığını belirterek, “UPT kurulduğu günden bu yana yenilikçi yaklaşımıyla alanında oyun kurucu bir rol üstlendi. SendUPT ile şimdiden pazarın yüzde 10’una talibiz” ifadesini kullandı.

 

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Anahtar Kelimeler
Dr. Serdar SümerAktif BankSendUPT
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