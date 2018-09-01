Yurt dışından para transferi SendUPT ile yarı yarıya ucuzluyor

SendUPT ile Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki yakınlarına hızlı, kolay ve ucuz para göndermesine imkân sağlıyor. Hesaba, karta ya da isme gönderim yapan SendUPT, rakiplerine oranla yaklaşık yüzde 50 daha ucuz hizmet sağlıyor. Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, Almanya’dan Türkiye’ye bir yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık para transferi yapıldığını belirterek, “UPT kurulduğu günden bu yana yenilikçi yaklaşımıyla alanında oyun kurucu bir rol üstlendi. SendUPT ile şimdiden pazarın yüzde 10’una talibiz” ifadesini kullandı.