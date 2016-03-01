2015 yılında patent başvuruları arttı
Destek Patent’ten yapılan açıklamaya göre; 2015 yılında bir önceki yıla göre patent ve faydalı model başvurularında artış yaşandı:
Ar-Ge harcamaları artırıldığında patent başvurularının da doğru orantıyla artış gösterdiğini belirten Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Patent portföyünde gerçekleşen sadece yüzde 1’lik bir artış, yüzde 0.11’lik bir ekonomik büyümeye karşılık geliyor. Bundan dolayı alınan her patent, firmalara kazandırdığı gibi ülke ekonomisinin de gelişimine büyük katkı sağlıyor” dedi.
Hükümet’in 2016 Eylem Planı’nda açıkladığı yeni Patent Kanunu’nun patent başvuru rakamlarına olumlu yansıyacağını savunan Yamankaradeniz, “Patent Kanunu hızlı düşünüp, hızlı hareket etmemiz gereken konuların başında gelmekte. 21. yüzyıl Türkiye’sinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlanan yeni Patent Kanunu, Türkiye’de marka, patent, endüstriyel tasarım ve tescil süreçlerinin iyileştirilmesini kapsıyor” diye konuştu.