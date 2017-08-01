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01 Ağustos 2017 Salı 08:00
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Albaraka Bankacılık Grubu ve Libyan Foreign Bank güçlerini birleştirdi

Bahreyn merkezli Albaraka Bankacılık Grubu (ABG) ve Libya’nın önde gelen kuruluşu Libyan Foreign Bank (LFB), bankacılık alanında yeni işbirlikleri yaratılması amacıyla karşılıklı mutabakat anlaşması (MoU) imzaladı.

Albaraka Bankacılık Grubu ve Libyan Foreign Bank güçlerini birleştirdi
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Albaraka Türk evsahipliğinde İstanbul’da düzenlenen imza törenine, Albaraka Bankacılık Grubu CEO’su Adnan Ahmed Yousif, Libyan Foreign Bank Genel Müdürü Mohamed Ben Yousef ve Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku’nun yanı sıra her iki kuruluşun üst düzey yöneticileri katıldı. Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, “Albaraka Türk, Albaraka Bankacılık Grubu'nun bilanço ve karlılığa katkısı açısından en büyük iştiraki konumunda yer alıyor. Türkiye ekonomisinde önemli bir ağırlığa sahip olan KOBİ’ler başta olmak üzere Türk iş dünyası temsilcilerinin iki kurum arasında imzalanan bu mutabakat kapsamında yeni ihracat pazarlarına açılma konusunda önemli fırsatlar elde edeceklerine inanıyorum” diye konuştu.

 

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Anahtar Kelimeler
KobiAlbaraka Bankacılık Grubu
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