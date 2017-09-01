Çinli dev SUMEC, Smart Energy ile Türkiye’de büyüme kararı aldı



Yıllık üretim kapasitesi 1.2 GWp olacak şekilde planlanan fabrika, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve ABD’ye ihracat yapmak üzere faaliyete geçti.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük panel üreticisi ünvanına sahip olacak fabrika, ilk üretim gününde önemli konuklara ve önemli kararlara evsahipliği yaptı. Dünyanın en büyük 500 şirketinden biri olan SUMEC’in en üst düzey yöneticilerinin yanı sıra SINOSURE yöneticisi Difan Wang da Türkiye’ye gelerek ilk üretim gününde Smart Energy’nin yanında yer aldı.



Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Davut Kavranoğlu fabrikayı ziyaret ederek Çinli yöneticiler ile bir araya geldi. Kavranoğlu, devletin yerli ve yeşil enerjiye verdiği desteği vurguladı. Bu ziyaret sırasında Türkiye’ye ilişkin yatırım planlarını da açıklayan SUMEC CEO'su Jibo Cai, “Yeni İpek Yolu projesinde Türkiye’yi en büyük ortağımız olarak görüyoruz” dedi.



Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ ise Gebze’de 23 bin 500 metrekarelik alanda üretime geçen Smart Solar fabrikası ile ilk yerli üretim panel konusunda önemli bir işbirliğine imza attıklarını belirtti.