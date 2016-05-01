Evinizi emanet etmeden önce kiracınızı tanıyabilirsiniz
Kredi Kayıt Bürosu’nun finansal hizmet platformu Findeks, gayrimenkul danışmanlığı şirketlerinden RE/MAX ile güçlerini birleştirdi.
Kredi Kayıt Bürosu Stratejik Planlama ve Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Koray Kaya, “Gayrimenkul kiralamak, hiç tanımadığınız birine en önemli yatırımınızı emanet etmek aslında. “Kira ödemelerini zamanında gerçekleştirir mi? Evinize gereken önemi verir mi? Kirayı karşılayacak gücü var mı?” gibi soruların yanıtlarını bilemiyorsunuz. İşbirliği ile kişilerin daha önceki borçlarını düzenli ödeyip ödemediği bilgisine ulaşarak ev sahipleri detaylı bir şekilde bilgilendirebilecek” dedi.