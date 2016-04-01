Finans Teknopark’a İSTKA desteği

Finans Teknopark A.Ş. ile İstanbul Kalkınma Ajansı arasında düzenlenen sözleşme ile sermaye piyasaları ve bankacılık başta olmak üzere finans sektöründe Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi, Ar-Ge odaklı bir ekosistem oluşturulması, Türkiye’nin bu alandaki teknolojik dışa bağımlılığının en aza indirgenmesi ve İstanbul'a ve ülke ekonomisine katkıda bulunması amaçlanıyor.



İmza töreni öncesinde tüm tarafların ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de katıldığı, işbirliğinin başlangıcına yönelik olarak bir gong töreni düzenlendi. Açılış gongunu taraflarla birlikte çalan Başbakan Yardımcısı Şimşek, işbirliğinin katkıda bulunan tüm taraflar için hayırlı olmasını diledi.



Törene, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yanısıra kurumları temsilen İstanbul Valisi Vasip Şahin, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Talat Ulussever, Finans Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve Borsa İstanbul Genel Müdürü /CEO Tuncay Dinç ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Gülay Barbarosoğlu katıldı.