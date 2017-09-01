GittiGidiyor, 5 ayda 500 KOBİ'yi sektöre kazandıracak

fiziksel dünyadan online dünyaya geçiş için gereken uygulamalı eğitimleri sunmak, halihazırda e-ticarette faaliyet gösteren satıcıların verimliliğini artırmak üzere “Geleceğim E-Ticaret” projesini geliştirdi. Ve Türkiye'nin ilk kalıcı e-ticaret eğitim ofisini İzmir'de açtı. TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar'ın yanı sıra GittiGidiyor satıcıları ve çeşitli sektörlerden KOBİ'ler de açılışa katıldı. GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, Geleceğim E-Ticaret projesiyle yıl sonuna kadar 500 KOBİ'yi e-ticaret sektörüne kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.