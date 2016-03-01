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01 Mart 2016 Salı 08:00
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İş Bankası’ndan 2015 yılında 3 milyar 83 milyon TL net kar

Türkiye İş Bankası, 2015 yılında 3 milyar 83 milyon TL kar elde ederken kredilerini yüzde 14.2 artışla 177.9 milyar TL seviyesine yükseltti. Bankanın aktif toplamı 275.7 milyar TL düzeyine ulaşırken özkaynak büyüklüğü 32 milyar TL olarak gerçekleşti.

İş Bankası'ndan 2015 yılında 3 milyar 83 milyon TL net kar
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Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali yılsonu finansal sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Gerek yurtiçi gerek yurtdışında belirsizliklerin yoğun olarak yaşandığı ve bölgesel jeopolitik sorunların ülkemizi de olumsuz etkilediği 2015 yılında, sürdürülebilir ve sorunsuz büyüme politikamızdan ödün vermeyerek, bilançomuzun yüzde 64.5’ini oluşturan kredilerimiz vasıtasıyla ülke ekonomisine destek olmayı sürdürdük. Yılsonu itibarıyla ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığımız toplam kaynak 229 milyar TL’ye ulaştı” dedi.
Kaynakların tahsisinde verimliliğe odaklanan ve sorunsuz büyümeyi ilke edinen İş Bankası’nın, yüzde 2.0 seviyesinde gerçekleşen takipteki alacaklar oranı, önceki dönemlerde olduğu gibi sektör ortalamasının altında kalmaya devam etti. Hizmet ağını genişletmeye devam eden Banka, 2015 yılında yurtiçi ve yurtdışı şube sayısını 1.377’ye yükseltti. 6.582 adet Bankamatik ile Türkiye’de en geniş ATM ağına sahip olan İş Bankası, dijital bankacılık alanındaki yenilikçi uygulamalarını da sürdürdü.

 

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İş BankasıAdnan Bali

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