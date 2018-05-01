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01 Mayıs 2018 Salı 08:00
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İTO’nun yeni Meclis Başkanı Öztürk Oran

İstanbul Ticaret Odası’nın 20’nci dönem Meclis Başkanı Öztürk Oran oldu. Gelecek dört yıl görev yapacak Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini 14 Nisan Cumartesi günü seçen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi, 20. Dönem Meclis Başkanlığı seçimini de 19 Nisan Perşembe günü gerçekleştirdi.

İTO'nun yeni Meclis Başkanı Öztürk Oran
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Meclis Başkanlığı’na Öztürk Oran seçilirken, Meclis Başkan Yardımcıları; Veysi Cengiz Balçık ve Salih Sami Atılgan oldu. Meclis Katip Üyeliği koltuğuna ise Vildan Özcan oturdu.
İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, konuya ilişkin açıklamasında, “Komitelerimizdeki 603 arkadaşımız sektörlerin sesi olmak, taş üstüne taş koymak için görev aldı. İstanbul iş dünyasının temsilcileri olarak önemli bir sorumluluk taşıyan 261 meclis üyemiz, bu salonda bir maratona çıkıyor. İnanıyoruz ki İstanbul Ticaret Odası, Türkiye’yi büyütecek, bu ülkeyi ileri taşıyacak fikirlerin adresi olacaktır. Hedefimiz bu, inancımız bu” dedi.
İTO’nun yeni Meclis Başkanı Öztürk Oran, “Bugün iş dünyasındaki istişarenin, ortak aklın, kardeşliğin simgesi olan İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nin Başkanlık divanı sizlerin teveccühüyle şekillenmiş oldu. Ben öncelikle bu görevi bizlere layık gören siz kıymetli Meclis Üyelerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
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İstanbul Ticaret OdasıİTOÖztürk Oran
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