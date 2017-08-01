İTÜ ARI Teknokent firmalarının başarısı BEETECH ile taçlandı

BEETECH 2016 ödüllerinde İTÜ ARI Teknokent Performans Kriterleri'ne göre değerlendirilen İTÜ ARI Teknokent firmalarından 20 tanesi 6 ayrı kategoride ödüle, 4 firma da özel ödüle layık görüldü. BEETECH 2016 Ödül Töreni’nde toplam 20 firma iş hacimlerine göre “Kuluçka”, “Küçük”, “Orta” ve “Büyük” ölçekli olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilerek, 6 farklı kategoride ödül kazandı. “Küçük” ölçekli firmalardan Maxim, “Orta” ölçekli firmalardan Analog Device, “Büyük” ölçekli firmalardan da Ericsson ve Vodafone ayrı kategorilerde ikişer ödülün sahibi oldu.