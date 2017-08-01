İTÜ ARI Teknokent firmalarının başarısı BEETECH ile taçlandı



Teknoloji ve girişimcilik ekosisteminde fikir liderlerinin de buluşma noktası haline gelen ödül töreninin konuşmacıları arasında bu yıl, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve Türk Telekom CEO’su Paul Doany de yer aldı. “Çıtayı Yükseltenler” temalı etkinliğe ayrıca teknokent firmalarının üst düzey temsilcileri, tüm endüstriden teknoloji liderleri, yatırımcılar ve yöneticiler katıldı.

BEETECH 2016 ödüllerinde İTÜ ARI Teknokent Performans Kriterleri'ne göre değerlendirilen İTÜ ARI Teknokent firmalarından 20 tanesi 6 ayrı kategoride ödüle, 4 firma da özel ödüle layık görüldü. BEETECH 2016 Ödül Töreni’nde toplam 20 firma iş hacimlerine göre “Kuluçka”, “Küçük”, “Orta” ve “Büyük” ölçekli olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilerek, 6 farklı kategoride ödül kazandı. “Küçük” ölçekli firmalardan Maxim, “Orta” ölçekli firmalardan Analog Device, “Büyük” ölçekli firmalardan da Ericsson ve Vodafone ayrı kategorilerde ikişer ödülün sahibi oldu.