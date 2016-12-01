KAGİDER kadın girişimcilerin ‘Pusula’sı olacak

Toplantıya KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, Işık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şirin Tekinay ve KAGİDER Pusula’nın iş ortağı Hepsiburada.com Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi katıldı. Ayrıca KAGİDER Pusula’da kadınlara finansa erişim konusunda destek veren Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu da konuşmacılar arasında yer aldı. KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, Türkiye’de sayıları 110 bine ulaşan kadın girişimcilerin yüzde 82’sinin hizmet sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Kadınların kurduğu işletmelerin yüzde 85’inin 3 yıl içerisinde kapandığına dikkat çeken Sanem Oktar, “Kadın girişimcilerin önündeki en büyük engelleri eğitim, finansa erişim, pazara erişim ve rol model eksikliği oluşturuyor. Bütün bunlar da kadınların girişimcilik serüveninde yola çıkmasını engelleyen özgüven eksikliğine sebep oluyor. KAGİDER olarak Online Girişimcilik Atölyesi ile kadın girişimcilerimize ‘Pusula’ olacağız” diye konuştu. Oktar, “Girişimci adaylarına iş planı hazırlama aşamaları, fikri mülkiyet hakları, kurumsal kimlik, mali mevzuat uygulamaları, hukuk, pazarlama ve satış gibi işlerini kurarken yardımcı olacak bir dizi konu ele aldığımız deneyimlerini birinci ağızdan paylaştığımız eğitimleri Işık Üniversitesi’nin Akademik partnerliği ile 23 modül altında topladık. KAGİDER Pusula ile her bir modülün akademik içerikleri, eğitim sunumları Işık Üniversitesi hocaları tarafından verilirken KAGİDER üyelerinin de deneyimleri ile girişimcilere yol göstermeyi hedefliyoruz” dedi.