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01 Mart 2018 Perşembe 08:00
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KOBİ'ler e-ticaretle satışlarını yüzde 30 artırıyor

Türkiye'de e-ticaret sektörünü geliştirmeyi ve KOBİ'lerin dijitalleşen dünyaya katılımını artırmayı hedefleyen Türkiye'nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor, “Türkiye'de KOBİ'lerin E-Ticarete Yaklaşımları” araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

KOBİ'ler e-ticaretle satışlarını yüzde 30 artırıyor
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Eylül 2017'de Yöntem Araştırma Danışmanlık işbirliğiyle yapılan ve Türkiye'deki KOBİ'lerin e-ticarete dair algıları, motivasyonları ve bariyerlerine ışık tutan araştırma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Trabzon illerinden toplamda 500 KOBİ ile yüz yüze görüşüldü. Çalışmanın sonuçları, GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı ve GittiGidiyor Pazar Araştırma Müdürü Peren Pelis'in katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı.
Öget Kantarcı, KOBİ'lerin e-ticarete entegre olma aşamasında hangi bariyerlerle karşı karşıya kaldıklarını ve e-ticarete bakış açılarını çok iyi kavramak gerektiğine belirterek şunları söyledi: “Araştırma gösteriyor ki e-ticarete entegre olan KOBİ'lerin yüzde 90'ı satışlarını artırıyor. Satışlardaki ortalama artış oranı ise yüzde 30 oluyor. KOBİ'ler, e-ticaret sayesinde ürünlerini Türkiye'nin tüm illerine ulaştırabiliyor, çok daha fazla müşteriye erişiyor ve 7/24 satış yapabiliyor. Üstelik bir e-ticaret platformu üzerinden e-ticarete girmenin başlangıç maliyeti de ortalama 3.500 TL. Araştırmadan elde ettiğimiz bir diğer bulgu ise henüz e-ticarete dâhil olmayan KOBİ'lerin bu fırsatlarla ilgili farkındalık sahibi olmadığı. KOBİ'lerin yüzde 70'i önümüzdeki 1 yıl içinde e-ticarete girmeyi düşünmediğini ifade ediyor. Şirketinin e-ticarete uygun olmadığını düşünenler için de gerekçe olarak ek bütçe ayıramamaları, internet ve dijital dünya ile ilgili bilgilerinin bulunmaması ile yeterli ve kalifiye insan kaynağı olmaması öne çıkıyor.”

 

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