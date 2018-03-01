Öget Kantarcı, KOBİ'lerin e-ticarete entegre olma aşamasında hangi bariyerlerle karşı karşıya kaldıklarını ve e-ticarete bakış açılarını çok iyi kavramak gerektiğine belirterek şunları söyledi: “Araştırma gösteriyor ki e-ticarete entegre olan KOBİ'lerin yüzde 90'ı satışlarını artırıyor. Satışlardaki ortalama artış oranı ise yüzde 30 oluyor. KOBİ'ler, e-ticaret sayesinde ürünlerini Türkiye'nin tüm illerine ulaştırabiliyor, çok daha fazla müşteriye erişiyor ve 7/24 satış yapabiliyor. Üstelik bir e-ticaret platformu üzerinden e-ticarete girmenin başlangıç maliyeti de ortalama 3.500 TL. Araştırmadan elde ettiğimiz bir diğer bulgu ise henüz e-ticarete dâhil olmayan KOBİ'lerin bu fırsatlarla ilgili farkındalık sahibi olmadığı. KOBİ'lerin yüzde 70'i önümüzdeki 1 yıl içinde e-ticarete girmeyi düşünmediğini ifade ediyor. Şirketinin e-ticarete uygun olmadığını düşünenler için de gerekçe olarak ek bütçe ayıramamaları, internet ve dijital dünya ile ilgili bilgilerinin bulunmaması ile yeterli ve kalifiye insan kaynağı olmaması öne çıkıyor.”
KOBİ'ler e-ticaretle satışlarını yüzde 30 artırıyor
Türkiye'de e-ticaret sektörünü geliştirmeyi ve KOBİ'lerin dijitalleşen dünyaya katılımını artırmayı hedefleyen Türkiye'nin lider e-ticaret platformu GittiGidiyor, “Türkiye'de KOBİ'lerin E-Ticarete Yaklaşımları” araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Öget Kantarcı, KOBİ'lerin e-ticarete entegre olma aşamasında hangi bariyerlerle karşı karşıya kaldıklarını ve e-ticarete bakış açılarını çok iyi kavramak gerektiğine belirterek şunları söyledi: “Araştırma gösteriyor ki e-ticarete entegre olan KOBİ'lerin yüzde 90'ı satışlarını artırıyor. Satışlardaki ortalama artış oranı ise yüzde 30 oluyor. KOBİ'ler, e-ticaret sayesinde ürünlerini Türkiye'nin tüm illerine ulaştırabiliyor, çok daha fazla müşteriye erişiyor ve 7/24 satış yapabiliyor. Üstelik bir e-ticaret platformu üzerinden e-ticarete girmenin başlangıç maliyeti de ortalama 3.500 TL. Araştırmadan elde ettiğimiz bir diğer bulgu ise henüz e-ticarete dâhil olmayan KOBİ'lerin bu fırsatlarla ilgili farkındalık sahibi olmadığı. KOBİ'lerin yüzde 70'i önümüzdeki 1 yıl içinde e-ticarete girmeyi düşünmediğini ifade ediyor. Şirketinin e-ticarete uygun olmadığını düşünenler için de gerekçe olarak ek bütçe ayıramamaları, internet ve dijital dünya ile ilgili bilgilerinin bulunmaması ile yeterli ve kalifiye insan kaynağı olmaması öne çıkıyor.”