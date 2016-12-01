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01 Aralık 2016 Perşembe 08:08
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ÖTV Resmi Gazete’de yayımlandı

Binek otomobilde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişikliğe gidildi. Bakanlar Kurulu’nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÖTV Resmi Gazete'de yayımlandı
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Buna göre, motor silindir hacmi 1600 CC'ye kadar olan binek araçlarda yüzde 60, 1600-2000 arası olan araçlarda yüzde 110, 1600-2000 arası elektrik motoru da bulunan araçlarda yüzde 60 onun üzerinde olan araçlarda yüzde 160, üzerinde elektrik motoru olan araçlarda yüzde 110 olarak uygulanacak. Otomobilde ÖTV düzenlemesine ilişkin Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklamalarda bulundu.
İşte Ağbal'ın açıklamasından satır başları: “1.600 cc altı aralarda aracın çıplak satış fiyatı 70 bin liradan düşük 40 bin liradan fazla ise yüzde 60 olan oran yüzde 50'ye düşüyor. 40 bin liranın altında ise oran yüzde 45. 1.600 cc-2000 cc arası araçlarda 100 bin liranın altında ise bu durumda vergi oranı yüzde 100. 10 puan indirime gidiliyor. 2000 cc araçlarda ise bir fiyat ayrımına gitmedik.
‘Bu düzenlemeyi yaptınız piyasada satılan araçlarda nasıl yansıyacak?’ derseniz. Satılan araçların yüzde 96'sı 1.600 cc altında yüzde 3-3.5 ise 1600cc-2000 cc arasında. Türkiye'de satılan aracın çoğu 1.600 cc altında. Fiyatı 40 bin lira olan araçlarda hiçbir vergi artışı olmuyor. Bugün Türkiye'de satılanın yüzde 42'si 40 bin liranın altında. Bugün piyasada satılan araçlarda herhangi bir vergi artışı olmayacak. 1.600 cc altı olan araçlardan fiyatı 40.000-70.000 lira arası olan ise yüzde 40'ını oluşturuyor. Bu araçlarda 2.360-4.130 lira vergi artmış olacak. Fiyatı 40.001 olan araca vergiden dolayı zam gelecek. Bunu araç fiyatlarına orantıladığımızda yüzde 3 bir fiyat artışı olacak. 1.600 cc altı olan araçlardan yüzde 17'sinin fiyatı 70.000 liranın üzerinde. Bu araçlarda vergiden dolayı 12.390 lira artış meydana gelecek. Bugün 1.600-2.000 cc arası araçlarda şöyle dağılım var. 1.600- 2.000 cc her 34'ün fiyatı 100 binin altında. Bu araçlarda 11.800 lira civarı artış olacak. Piyasada satılan 1.600-2.000 cc yüzde 66'sı 100 bin liranın üzerinde. Bu araçlarda 23.600 lira vergi artışından kaynaklanan fiyat artışı olacak. Bu düzenlenmenin bütçe gelirlerine 3 milyar liralık gelir etkisi yaratacağını düşünüyoruz.”

 

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ÖTVÖzel Tüketim VergisiResmi GazeteNaci Ağbal

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