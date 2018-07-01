Sanayiciler, iş anlaşmazlıklarında hızlı ve ekonomik çözümü buldu

İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın ev sahipliğinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet ve Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 1 Ocak’ta hizmete giren İSO Arabuluculuk Merkezi’nin tanıtımı da gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, arabuluculuk sürecinin 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda dava şartı haline geldiğini hatırlatarak, “Yılbaşından bu yana binlerce uyuşmazlığın bu yolla çözüldüğünü ve dava açılma sayılarının oldukça düştüğünü biliyoruz” dedi.

Özhamaratlı şunları söyledi: “Arabuluculuk yöntemini tercih ettiğinizde dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız bilirkişi ücreti, keşif harcı, posta giderleri gibi tüm masraflardan tasarruf etmiş olursunuz. Arabuluculuk süreci mahkemeye göre daha kısa sürer, gizlilik esastır. Sonuç, tarafların kontrolündedir. Mevcut hukuki durumun değil, tarafların menfaatlerinin korunmasını amaçlar. Karşı tarafla aranızda hukuki bir uyuşmazlık çıktıktan sonra, mahkemede dava açmadan veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi, mahkemede dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.”

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar ise şunları söyledi: “Türkiye’de 1 Ocak-1 Haziran tarihleri arasında iş mahkemelerinde açılan dava sayısı 24 bin 620 dosya oldu. Geçen yıl aynı dönemde açılan dava sayısı 105 bin idi. Aradaki fark arabuluculuk sisteminden kaynaklanıyor. Sonuç ümit verici.”