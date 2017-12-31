TAYSAD verimlilik projelerine devam ediyor



TAYSAD İş Mükemmelliği UR-GE Grup 2 Projesi’nin uygulama çalışmalarını yürüten İdealkoç Genel Müdürü Ömer Faruk Tezcan, “Geçtiğimiz yıl tamamlanan Grup 1 projemizdeki 13 firma, yaklaşık 1.5 yıl süren çalışmalarda 8 milyon TL’lik kazanç elde etmişti. 2017 Nisan ayında başlayan Grup 2 Projemiz’de ise 11 TAYSAD üyesi firma, projenin ilk fazında yaptıkları iyileştirme çalışmalarıyla 8.2 milyon TL’lik kazanç elde etti. Mevcut projemizde bu rakamlara 7 ayda ulaştık. Firmalarımız, projenin devam eden aşamalarında çalışmalarına hız vererek sağladıkları faydayı da artıracaktır” bilgisini verdi.