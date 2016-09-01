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01 Eylül 2016 Perşembe 07:00
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Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Şirketi-Türkiye 100 Programı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde 2011 yılından beri “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi-Türkiye 100 Projesi” yürütülüyor.

Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Şirketi-Türkiye 100 Programı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, ABD merkezli AllWorld Network ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini artırmak ve bu şirketlerin küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi-Türkiye 100 Projesi” yürütülüyor. Türkiye 100 listesinde sıralamaya giren şirketler için 10 Ağustos 2015 tarihinde oda ve borsa başkanlarının da katılımıyla İstanbul’da tören düzenlendi. 2012-2015 dönemini kapsayan  Türkiye 100 Projesi’ne katılmak isteyen şirketler için son başvuru tarihi 15 Eylül 2016. Başvuran şirketler 2012-2015 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirleri büyüme hızına göre sıralanacak. Büyüme hızı şirketlerin gelir tablolarındaki net satış gelirleri üzerinden hesaplanacak.

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