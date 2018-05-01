Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni başkanı Kutlu Karavelioğlu oldu



Karavelioğlu, makine sektörünün 2001 yılında yaklaşık 1.7 milyar dolar seviyesindeki ihracatını son 16 yılda yaptığı yatırımlar ve etkin tanıtım çalışmaları ile 9 katına çıkardığına, 2018 ihracat hedefini 18 milyar dolar olarak belirlediğine dikkat çekti.

Makine İhracatçıları Birliği’nde 12 yıldır sürdürdüğü Başkanlık görevini, sektörü iyi bilen bir yönetime devretmekten müsterih ve mutlu olduğunu belirten Adnan Dalgakıran şunları söyledi: “Makine üretim aracıdır, teknolojidir, katmadeğeri, refahı, rekabet gücünü doğrudan artıran bir unsurdur. Ürünlerin materyal ömrü uzun olabilir ama teknolojik ömürleri artık çok kısa. Her makine bir öncekinden daha gelişmiştir; daha az hatayla daha çok üretir haldedir. Bu hızla evrilen bir üretim aracını yurtdışından temin etmeye razı olup, hele de ikinci ellere meylettiğinizde teknolojik çöplüğe dönüşürsünüz. Başkasının makinesi küresel rekabetçi olunamaz. Bu yarış giderek hızlanıyor; alt gelir seviyesinden orta gelire çıkan ülkelerin sayısı hızla artıyor. Makine sanayiinin başarısı, Türkiye’nin başarısı olacaktır.”





MAİB Yönetim Kurulu



- Ahmet Özkayan (Ermaksan)



- Ali Eren (Erensan)



- Halil İbrahim Gökçüoğlu (Gökçüoğlu)

