﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 08:00
Bu haber 741 kez okundu.

Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni başkanı Kutlu Karavelioğlu oldu

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Seçimli Olağan Genel Kurulu 14 Nisan’da Ankara’da yapıldı. Genel Kurul’da başkan yardımcısı Kutlu Karavelioğlu başkanlığa seçilirken yarısı yenilenen Yönetim Kurulu da kan tazeledi.

Türkiye'nin Makinecileri'nin yeni başkanı Kutlu Karavelioğlu oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Karavelioğlu, makine sektörünün 2001 yılında yaklaşık 1.7 milyar dolar seviyesindeki ihracatını son 16 yılda yaptığı yatırımlar ve etkin tanıtım çalışmaları ile 9 katına çıkardığına, 2018 ihracat hedefini 18 milyar dolar olarak belirlediğine dikkat çekti.
Makine İhracatçıları Birliği’nde 12 yıldır sürdürdüğü Başkanlık görevini, sektörü iyi bilen bir yönetime devretmekten müsterih ve mutlu olduğunu belirten Adnan Dalgakıran şunları söyledi: “Makine üretim aracıdır, teknolojidir, katmadeğeri, refahı, rekabet gücünü doğrudan artıran bir unsurdur. Ürünlerin materyal ömrü uzun olabilir ama teknolojik ömürleri artık çok kısa. Her makine bir öncekinden daha gelişmiştir; daha az hatayla daha çok üretir haldedir. Bu hızla evrilen bir üretim aracını yurtdışından temin etmeye razı olup, hele de ikinci ellere meylettiğinizde teknolojik çöplüğe dönüşürsünüz. Başkasının makinesi küresel rekabetçi olunamaz. Bu yarış giderek hızlanıyor; alt gelir seviyesinden orta gelire çıkan ülkelerin sayısı hızla artıyor. Makine sanayiinin başarısı, Türkiye’nin başarısı olacaktır.”

MAİB Yönetim Kurulu
- Ahmet Özkayan (Ermaksan)
- Ali Eren (Erensan)
- Halil İbrahim Gökçüoğlu (Gökçüoğlu)
- Hüseyin Durmaz (Durmazlar)
- Mehmet Ağrikli (Ağteks)
- Metin Kar (Kar Teknoloji)
- Mustafa Şekerci (AC İhracat)
- Önder Bülbüloğlu (Bülbüloğlu Vinç)
- Sevda Kayhan Yılmaz (Kayahan)
- Zeynep Armağan (Erkunt Traktör)
- Ahmet Sözer (Sözer Makine)
- Hasan Büyükdede (Hidromode)
- Mehmet Sefa Targıt (ASRAY)

MAİB Denetim Kurulu
- Ahmet Sözer (Sözer Makine)
- Hasan Büyüdede (Hidromode)
- Mehmet Sefa Targıt (ASRAY)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Makine İhracatçıları BirliğiMAİBKutlu Karavelioğlu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
İş Leasing 80 milyon dolar tutarında sendikasyon aldı İş Leasing 80 milyon dolar tutarında sendikasyon...
Sivas İş Geliştirme Merkezi açıldı Sivas İş Geliştirme Merkezi açıldı
Türkiye’yi geleceğe taşıyacak ‘Yıldızlı Projeler’ belirlendi Türkiye’yi geleceğe taşıyacak ‘Yıldızlı...
KOSGEB, KOBİ Zirvesi’nde ‘yeni vizyonunu’ ortaya koydu KOSGEB, KOBİ Zirvesi’nde ‘yeni vizyonunu’ ortaya...
Global Girişimcilik Kongresi İstanbul’da yapıldı Global Girişimcilik Kongresi İstanbul’da yapıldı
DEİK Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleşti DEİK Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleşti
Yukarı Çık

banner216

İş Leasing 80 milyon dolar tutarında sendikasyon...
İş Leasing uluslararası finansal piyasalardan 2 yıl vadeli 30 milyon dolar ve 40 milyon euro olmak üzere...

Haberi Oku