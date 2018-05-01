Türkiye’nin Makinecileri’nin yeni başkanı Kutlu Karavelioğlu oldu
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Seçimli Olağan Genel Kurulu 14 Nisan’da Ankara’da yapıldı. Genel Kurul’da başkan yardımcısı Kutlu Karavelioğlu başkanlığa seçilirken yarısı yenilenen Yönetim Kurulu da kan tazeledi.
Makine İhracatçıları Birliği’nde 12 yıldır sürdürdüğü Başkanlık görevini, sektörü iyi bilen bir yönetime devretmekten müsterih ve mutlu olduğunu belirten Adnan Dalgakıran şunları söyledi: “Makine üretim aracıdır, teknolojidir, katmadeğeri, refahı, rekabet gücünü doğrudan artıran bir unsurdur. Ürünlerin materyal ömrü uzun olabilir ama teknolojik ömürleri artık çok kısa. Her makine bir öncekinden daha gelişmiştir; daha az hatayla daha çok üretir haldedir. Bu hızla evrilen bir üretim aracını yurtdışından temin etmeye razı olup, hele de ikinci ellere meylettiğinizde teknolojik çöplüğe dönüşürsünüz. Başkasının makinesi küresel rekabetçi olunamaz. Bu yarış giderek hızlanıyor; alt gelir seviyesinden orta gelire çıkan ülkelerin sayısı hızla artıyor. Makine sanayiinin başarısı, Türkiye’nin başarısı olacaktır.”
MAİB Yönetim Kurulu
- Ahmet Özkayan (Ermaksan)
- Ali Eren (Erensan)
- Halil İbrahim Gökçüoğlu (Gökçüoğlu)
- Hüseyin Durmaz (Durmazlar)
- Mehmet Ağrikli (Ağteks)
- Metin Kar (Kar Teknoloji)
- Mustafa Şekerci (AC İhracat)
- Önder Bülbüloğlu (Bülbüloğlu Vinç)
- Sevda Kayhan Yılmaz (Kayahan)
- Zeynep Armağan (Erkunt Traktör)
- Ahmet Sözer (Sözer Makine)
- Hasan Büyükdede (Hidromode)
- Mehmet Sefa Targıt (ASRAY)
MAİB Denetim Kurulu
- Ahmet Sözer (Sözer Makine)
- Hasan Büyüdede (Hidromode)
- Mehmet Sefa Targıt (ASRAY)