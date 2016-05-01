Yerli sanayi sağlıkta üretmeye hazır

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun katıldığı toplantıda açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’de insan sağlığına verilen önemin bir göstergesi olarak Sağlık Bakanlığı’nın 2016 yatırım bütçesinin bir önceki yıla oranla yüzde 64.5 arttığını dile getirerek, sağlık harcamalarının aynı zamanda üretken sermaye niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Mehmet Müezzinoğlu ise şunları söyledi: “Sağlık sektöründe dört yıl içinde 90-95 bin yatak kapasiteli tıbbı teknoloji dönüşümü yaşanacak. Sanayicilerle püf noktalarını yakalayarak, her yıl milyarlarca TL’lik tüketim alanını fırsata dönüştürebiliriz. Sağlıkta demirbaş denilen tıbbı ürünlerin ömrü ortalama 5 ila 7 yıl arasında değişiyor. 7. yıldan itibaren bu ürünleri yenileyeceksek buna ilişkin stratejiyi de ortaya koymamız lazım. Ama ürünleri yenilerken Ar-Ge’si yapılmış, dünya standartlarında kalite ve marka değeri oluşturan muhataplarla yolculuk yapmamız lazım. Bu noktada yerli üretimde 14 yıl süresince alım garantisi konusunu masaya koyabiliriz.”