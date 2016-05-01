Yerli sanayi sağlıkta üretmeye hazır

Mehmet Müezzinoğlu ise şunları söyledi: “Sağlık sektöründe dört yıl içinde 90-95 bin yatak kapasiteli tıbbı teknoloji dönüşümü yaşanacak. Sanayicilerle püf noktalarını yakalayarak, her yıl milyarlarca TL’lik tüketim alanını fırsata dönüştürebiliriz. Sağlıkta demirbaş denilen tıbbı ürünlerin ömrü ortalama 5 ila 7 yıl arasında değişiyor. 7. yıldan itibaren bu ürünleri yenileyeceksek buna ilişkin stratejiyi de ortaya koymamız lazım. Ama ürünleri yenilerken Ar-Ge’si yapılmış, dünya standartlarında kalite ve marka değeri oluşturan muhataplarla yolculuk yapmamız lazım. Bu noktada yerli üretimde 14 yıl süresince alım garantisi konusunu masaya koyabiliriz.”