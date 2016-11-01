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01 Kasım 2016 Salı 07:50
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Zaman, asıl olanın büyüme olduğunu ortaya koymaktadır

ABD’nin Başkenti Washington’da yapılan Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları ile Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) genel kurul çalışmalarına Türkiye’de katıldı. Toplantılar vesilesiyle Türkiye Bankalar Birliği tarafından bir resepsiyon düzenlendi.

Zaman, asıl olanın büyüme olduğunu ortaya koymaktadır
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Resepsiyona Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, üst düzey ekonomi bürokratları, uluslararası ve ulusal finans kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, küresel ekonomide krizin dokuzuncu yılında dünya ekonomisinde toparlanmanın istenen düzeyin gerisinde ve hala yavaş seyrettiğini söyledi.
Aydın, şunları aktardı: “Değerlendirmelerde, sadece para politikasına dayalı uygulamaların yeterli olmadığını, büyümenin desteklenmesi için talebi canlandıran genişleyici bütçe politikalarının ve yatırımları özendiren yapısal uygulamaların da mutlaka devreye sokulmasının gerekli olduğunun altı çizildi. Bunun için gelişmiş ülkelerdeki hükümetlerin bir an önce hem ülkelerinde hem de küresel bazda karma ekonomi politikalarının uygulanmasında daha kararlı bir yaklaşımda ve uluslararası alanda daha yapıcı işbirliği içinde olmalarını zorunlu kılmaktadır. Asıl olanın büyüme olduğu zaman ilerledikçe daha net anlaşılmaktadır. Finansal istikrarın tabi ki önemli ve gerekli olduğu ancak büyümenin finansal istikrara kurban edilmemesi gerektiği görüşü ağırlık kazanmaktadır.”

 

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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
TBBHüseyin AydınMehmet ŞimşekIIFUluslararası Finans EnstitüsüBankalar BirliğiDünya Bankası

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