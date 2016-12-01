01 Aralık 2016 Perşembe 08:28

Bu haber 7798 kez okundu.

İstanbul Şehir Üniversitesi ve Moodist Hastanesi işbirliği

İstanbul Şehir Üniversitesi ile Türkiye’nin ilk özel kadın ruh sağlığı, yataklı çocuk-ergen psikiyatri ve bağımlılık merkezi olarak kurulan Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi arasında klinik psikoloji konusunda işbirliği anlaşması yapıldı.