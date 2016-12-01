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01 Aralık 2016 Perşembe 08:28
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İstanbul Şehir Üniversitesi ve Moodist Hastanesi işbirliği

İstanbul Şehir Üniversitesi ile Türkiye’nin ilk özel kadın ruh sağlığı, yataklı çocuk-ergen psikiyatri ve bağımlılık merkezi olarak kurulan Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi arasında klinik psikoloji konusunda işbirliği anlaşması yapıldı.

İstanbul Şehir Üniversitesi ve Moodist Hastanesi işbirliği
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İşbirliği kapsamında ŞEHİR Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı mezunları, Avrupa Psikologlar Birlikleri Federasyonu (EFPA) yetkilendirmesiyle Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından verilen Europsy Sertifikasını alabilmelerine olanak sağlayacak bir uygulama programından yararlanabilecek.

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