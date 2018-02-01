01 Şubat 2018 Perşembe 08:34

Bu haber 595 kez okundu.

Onko İlaç’ın 2018 hedefi dünya pazarları

120 milyon Euro’yu aşan yatırımla ilaç sektörüne iki modern tesis kazandıran ve 30. kuruluş yıldönümünü 2017’de kutlayan Onko İlaç, 2018’de onkoloji ilaçları başta olmak üzere tüm ürünleriyle global pazarlara açılmayı hedefliyor.