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01 Şubat 2018 Perşembe 08:34
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Onko İlaç’ın 2018 hedefi dünya pazarları

120 milyon Euro’yu aşan yatırımla ilaç sektörüne iki modern tesis kazandıran ve 30. kuruluş yıldönümünü 2017’de kutlayan Onko İlaç, 2018’de onkoloji ilaçları başta olmak üzere tüm ürünleriyle global pazarlara açılmayı hedefliyor.

Onko İlaç'ın 2018 hedefi dünya pazarları
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2017’de Ar-Ge merkezi dahil, üretim tesislerinin tüm hatlarıyla Avrupa GMP’si alan Türk ilaç firması olduklarını vurgulayan Onko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Koç, 2018’de Sağlık Bakanlığı’nın ‘İlaçta Yerelleşme Projesi’ne büyük ölçüde katkı sağlayacaklarını, ayrıca global pazarlara açılarak önemli ölçekte ihracat yapma yolunda da ilerlediklerini belirtti.

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