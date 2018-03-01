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01 Mart 2018 Perşembe 08:36
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Arkas’tan simülasyon eğitimleri

Denizcilikte ulusal ve uluslararası çapta yaşanan kazalar, eğitimin sektör açısından önemini her geçen gün artırıyor.

Arkas'tan simülasyon eğitimleri
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Bu kapsamda, Türkiye’nin en büyük konteyner gemi filosuna sahip Arkas, gemilerinde görev yapan kaptanların teorik ve pratik eğitimleri için bir program hayata geçirdi. Köprüüstü Simülatör Uygulaması ile kaptanların acil durumlara alışkanlık kazanabilmeleri, seyir ve manevra yeteneklerinin artırılması hedefleniyor. Uygulama, Arkas’ın güvenlik ve personel eğitimine yaklaşımını göstermesi açısından da önem taşıyor. Proje Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ile Nisan 2017’den beri uygulanıyor. Şimdiye kadar toplam 102 kaptan ve kaptan adayının değerlendirildiği Köprüüstü Simülatör Uygulaması, kişinin konsantrasyonu da göz önünde bulundurularak her katılımcı için bir gün ayrılarak gerçekleştiriliyor.

 

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ARKASDokuz Eylül Üniversitesi
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