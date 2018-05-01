OYAK ve Japon devi NYK Line arasında 110 milyon dolarlık işbirliği

Dünya genelinde uluslararası standartlarda 16 adet Ro-Ro terminali sahibi ve işletmecisi olan NYK Line (Nippon Yusen Kaisha) ile ortak bir şirket kuran OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş., toplam 110 milyon dolarlık bir yatırıma hazırlanıyor. Bu yıl inşasına başlanacak olan OYAK Port’un, 2019 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Yaklaşık 500 kişiye istihdam alanı yaratacak olan ve uluslararası otomobil markalarının ihracat ve ithalat kapısı konumuna gelecek liman, Kocaeli’ne bağlı Körfez ilçesinin Yarımca Bölgesi’nde 235 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Liman, yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesine sahip olacak.