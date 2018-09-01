01 Eylül 2018 Cumartesi 08:38

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Panasonic ve Yılsan’dan Sakura GES Projesi

Türkiye’nin güneş enerjisindeki potansiyelini kullanabilmek üzere çeşitli projeler hayata geçiyor. Panasonic ile Yılsan Yatırım Holding tarafından İzmir, Kiraz’da hayata geçirilen Sakura GES Projesi de bunlardan biri.