01 Eylül 2018 Cumartesi 08:38 Bu haber 1251 kez okundu.
Panasonic ve Yılsan’dan Sakura GES Projesi
Türkiye’nin güneş enerjisindeki potansiyelini kullanabilmek üzere çeşitli projeler hayata geçiyor. Panasonic ile Yılsan Yatırım Holding tarafından İzmir, Kiraz’da hayata geçirilen Sakura GES Projesi de bunlardan biri.
Finansmanı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından (TSKB) sağlanan 15 milyon Euro’luk yatırım 211 hektarlık bir alana kuruluyor. Yılsan Yatırım Holding Genel Müdürü Volkan Öztürk, “Santrallerimizi doğa dostu bir şirket olarak gold standartlarında, hem bölge halkını hem de çevreyi de dikkate alarak tasarlıyoruz” diye konuştu. Panasonic Eco Solutions Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Tatsuya Kumazawa ise HIT’ın aynı birim alanı referans olarak alınarak geleneksel panel teknolojileriyle kıyaslandığında yüzde 27-32 oranında daha fazla enerji ürettiğinin altını çizdi.