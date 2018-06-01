Altyapı avantajlarını ülke hizmetine sunduklarını kaydeden Şiper, “3. Havalimanı, Çanakkale Köprüsü, Ankara Niğde Otoyolu gibi birçok önemli projeye katkı sağlıyoruz. Türkiye’nin havalimanlarında uçakların, ülkemizin tüm denizlerinde ise gemilerin yakıt ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Alanında Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en gelişmiş teknoloji merkezi POTEM’e de ev sahipliği yapan Derince’deki madeni yağ fabrikamızda ürettiğimiz 350’nin üzerinde ürün ile ülkemizin bu konudaki tüm ihtiyaçlarını karşılıyor, 33 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’mizde yaygın 1.720 istasyonumuz, taşrada tarımı destekleyen 1.450 adet köy pompamız ile ülkemizin her noktasında hizmet veriyoruz” diye konuştu.
Petrol Ofisi, Ankara’da 2 günde 10 istasyon açtı
Petrol Ofisi, Ankara’da 2 gün içinde 10 istasyonunun açılış törenlerini gerçekleştirdi. Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper’in katıldığı törenlerle Yeni Mahalle’de 3, Sincan’da 1, Gölbaşı’nda 3, Mamak’ta 1 ve Etimesgut’ta 2 adet Petrol Ofisi istasyonu hizmete girdi.
Altyapı avantajlarını ülke hizmetine sunduklarını kaydeden Şiper, “3. Havalimanı, Çanakkale Köprüsü, Ankara Niğde Otoyolu gibi birçok önemli projeye katkı sağlıyoruz. Türkiye’nin havalimanlarında uçakların, ülkemizin tüm denizlerinde ise gemilerin yakıt ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Alanında Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en gelişmiş teknoloji merkezi POTEM’e de ev sahipliği yapan Derince’deki madeni yağ fabrikamızda ürettiğimiz 350’nin üzerinde ürün ile ülkemizin bu konudaki tüm ihtiyaçlarını karşılıyor, 33 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’mizde yaygın 1.720 istasyonumuz, taşrada tarımı destekleyen 1.450 adet köy pompamız ile ülkemizin her noktasında hizmet veriyoruz” diye konuştu.