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01 Haziran 2018 Cuma 08:34
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Petrol Ofisi, Ankara’da 2 günde 10 istasyon açtı

Petrol Ofisi, Ankara’da 2 gün içinde 10 istasyonunun açılış törenlerini gerçekleştirdi. Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper’in katıldığı törenlerle Yeni Mahalle’de 3, Sincan’da 1, Gölbaşı’nda 3, Mamak’ta 1 ve Etimesgut’ta 2 adet Petrol Ofisi istasyonu hizmete girdi.

Petrol Ofisi, Ankara'da 2 günde 10 istasyon açtı
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Selim Şiper, Petrol Ofisi’nin 1941 yılında Türkiye’nin milli kaynaklarıyla kurulmuş ve halen bugün büyüklüğü ve verdiği hizmetlerle ülkemizin en büyük milli değerlerinden biri olduğunu belirterek, “Petrol Ofisi, Türkiye’nin en büyük ikinci şirketi; akaryakıt sektörü ile madeni yağlar ve kimyasallar pazarlarının lideri. Mevcut depolama ve terminal tesisleri ile Petrol Ofisi, Türkiye’nin bu alandaki altyapısının büyük bir bölümünü tek başına bünyesinde barındırıyor” dedi.
Altyapı avantajlarını ülke hizmetine sunduklarını kaydeden Şiper, “3. Havalimanı, Çanakkale Köprüsü, Ankara Niğde Otoyolu gibi birçok önemli projeye katkı sağlıyoruz. Türkiye’nin havalimanlarında uçakların, ülkemizin tüm denizlerinde ise gemilerin yakıt ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Alanında Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en gelişmiş teknoloji merkezi POTEM’e de ev sahipliği yapan Derince’deki madeni yağ fabrikamızda ürettiğimiz 350’nin üzerinde ürün ile ülkemizin bu konudaki tüm ihtiyaçlarını karşılıyor, 33 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’mizde yaygın 1.720 istasyonumuz, taşrada tarımı destekleyen 1.450 adet köy pompamız ile ülkemizin her noktasında hizmet veriyoruz” diye konuştu.

 

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