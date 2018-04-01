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01 Nisan 2018 Pazar 08:31
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Schneider Electric, hedeflerini tutturdu

Schneider Electric, 2017 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Schneider Electric, hedeflerini tutturdu
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Schneider Electric Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Gilles Vermot Desroches, “2030 itibariyle CO2 emisyonlarımızı azaltarak karbon nötrlüğe ulaşmayı amaçlıyoruz. Yüzde 100 yenilenebilir elektrik, yüzde100 geri dönüştürülmüş veya onaylı ambalaj, yüzde100 geri kazanılmış atığa ulaşmayı ve enerji verimliliğimizi 2005'e kıyasla iki katına çıkarmayı taahhüt ediyoruz. Bundan sonra da 2018-2020 Gezegen ve Toplum barometremiz hedeflerimize ulaşmamamıza yönelik faaliyetlerimizin şeffaflıkla izlenmesine olanak tanımaya devam edecek” diye konuştu.

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Karbon SalımıCO2 EmisyonGilles Vermot DesrochesSchneider Electric
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