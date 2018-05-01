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01 Mayıs 2018 Salı 08:41
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Shell, Mobiliz ile bir ilke daha imza attı

Türkiye’yi ilk “Taşıt Tanıma Sistemi” ile tanıştırma unvanına sahip Shell ile araç takipte Türkiye teknoloji lideri Mobiliz, bir ilke imza atarak güçlerini birleştirdi.

Shell, Mobiliz ile bir ilke daha imza attı
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Shell ve Mobiliz arasında gerçekleşen işbirliği ile Shell Filo Çözümleri içerisinde yer alan Shell FiloPlatform’u kullanan farklı ölçeklerdeki şirketler, Mobiliz tarafından geliştirilmiş ileri düzeyde araç takip özelliklerinden yararlanırken filo giderlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Bu işbirliği sayesinde, Türkiye’de ilk kez, her ölçekteki şirket, araç sayısına bağlı olmadan avantajlı koşullardan yararlanabilecek. Halihazırda Türkiye’nin dört bir yanındaki yaklaşık 35.000 firma, 550.000’i aşkın araç, Shell’in geniş hizmet ağı sayesinde tüm Türkiye’ye yayılmış 1000’e yakın istasyonunda sunulan bu hizmetten yararlanıyor.

 

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SHELLTaşıt Tanıma Sistemi
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