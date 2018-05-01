Shell, Mobiliz ile bir ilke daha imza attı

Shell ve Mobiliz arasında gerçekleşen işbirliği ile Shell Filo Çözümleri içerisinde yer alan Shell FiloPlatform’u kullanan farklı ölçeklerdeki şirketler, Mobiliz tarafından geliştirilmiş ileri düzeyde araç takip özelliklerinden yararlanırken filo giderlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Bu işbirliği sayesinde, Türkiye’de ilk kez, her ölçekteki şirket, araç sayısına bağlı olmadan avantajlı koşullardan yararlanabilecek. Halihazırda Türkiye’nin dört bir yanındaki yaklaşık 35.000 firma, 550.000’i aşkın araç, Shell’in geniş hizmet ağı sayesinde tüm Türkiye’ye yayılmış 1000’e yakın istasyonunda sunulan bu hizmetten yararlanıyor.