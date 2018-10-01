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01 Ekim 2018 Pazartesi 08:36
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Türkerler, Alaşehir’de 664 milyon dolarlık jeotermal yatırımına hazırlanıyor

Türkerler Holding, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, 664 milyon dolarlık yatırımın yolda olduğunu söyledi.

Türkerler, Alaşehir'de 664 milyon dolarlık jeotermal yatırımına hazırlanıyor
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Şimdiye kadar Manisa Alaşehir’de, JES 1 ve JES 2 Jeotermal Santralleri ile toplamda 200 milyon dolar değerinde yatırım yaparak 48 MW kurulu güç elde ettiklerini hatırlatan Türker şunları söyledi: “Bu santrallere ilaveten, 136 milyon dolar değerinde yılda 220 milyon kWh enerji elde edebileceğimiz JES 3 santralinin inşaatını hız kesmeden sürdürüyoruz. Tüm bu gelişmelerin yanında yeni yatırımları da hayata geçirmeye devam edeceğiz. JES 3 santralı yapımından sonra, sırasıyla JES 4, 5, 6, 7 ve 8 yatırımlarını tamamlayarak toplam 248 MW kapasiteye ulaşmayı planlıyoruz. Bu projelerin tamamlanmasıyla yıllık üretim hacmi 1.8 milyon MWh’ya ulaşacak ve bölge bir jeotermal enerji üssü haline gelecek. İlave yatırımlarımızla birlikte bölgeye toplamda 1 milyar dolar değerinde katkı sağlamış olacağız.”
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Türkerler HoldingJeotermal SantrallerKazım Türker
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