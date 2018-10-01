01 Ekim 2018 Pazartesi 08:36

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Türkerler, Alaşehir’de 664 milyon dolarlık jeotermal yatırımına hazırlanıyor

Türkerler Holding, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, 664 milyon dolarlık yatırımın yolda olduğunu söyledi.