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01 Şubat 2018 Perşembe 08:39
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Türkiye’nin yenilenebilir enerji vizyonu MÜSİAD’da ele alındı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Enerji Sektör Kurulu tarafından, “Yenilenebilir Enerjide 2018 Trendleri” ana başlıklı konferans düzenlendi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji vizyonu MÜSİAD'da ele alındı
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Toplantı; MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, MÜSİAD Enerji Sektör Kurulu Başkanı Dr. İzzet Alagöz ile T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir enerji yatırımlarının konvansiyonel kaynaklara yapılan yatırımı geçtiğini ifade eden Oğuz Can, yenilenebilir enerji teknolojilerinin de Türkiye'de geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2040'ta dünyada 300 milyon elektrikli araç olacağını öngördüğünü ama birkaç hafta önce bu rakamı 825 milyon olarak güncellediğini dile getiren Can, şu bilgileri verdi: "Türkiye'de ise şu anda 500-600 bin elektrikli araç var. 400'e yakın şarj istasyonu var. Türkiye'de, 2040'lara doğru giderken özellikle 2021 yılı sonrasında 3-5 milyon elektrikli araç kullanıldığını göreceğiz. 2021'de ilk yerli elektrikli araç piyasaya çıkacaksa 2020'den önce elektrik şarj istasyonu altyapısının oturtulmuş olması gerekiyor. Elektrikli araçların sayısı arttıkça dağıtım ve iletim altyapısının yenilenmesi lazım. Bu yenilenme özellikle, tüketimin maksimum olduğu yerlerden daha az olduğu yerlerde belli fiyatlandırma politikasıyla sağlanacak."

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MÜSİADTürkiye’nin Yenilenebilir Enerji VizyonuMahmut AsmalıDr. İzzet AlagözDr. Oğuz Can
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