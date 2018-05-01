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01 Mayıs 2018 Salı 08:40
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Yılport Holding, ABD'de faaliyete hazırlanıyor

Yıldırım Holding şirketlerinden Yılport Holding, Amerika'da Mississipi Eyalet Liman İşletmesi ile imzaladığı niyet mektubu çerçevesinde yurtdışı operasyonlarını büyütmeye odaklandı.

Yılport Holding, ABD'de faaliyete hazırlanıyor
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Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, çok amaçlı liman operasyonları konusundaki bilgi birikimi ve uzmanlıklarına vurgu yaparak şunları söyledi: “Amerika’daki pek çok limanda yeterli yatırımın olmadığını gördük. Bu bağlamda Gulfport Limanı için iyileştirme, terminal verimliliği ve hizmetlerinin artırılması için en son teknolojileri kullanacağımız ve Gulfport Limanı’nı bölgenin en rekabetçi tesislerinden biri haline getirecek yatırımları gerçekleştirmek için kararlı bir adım atıyoruz.” Mississipi Liman İşletmesi Üst Yöneticisi Jonathan Daniels, anlaşmayla ilgili, “Özel sektör ve kamu işbirliği anlamında önemli bir fırsat yakaladık. Bu süreçte her iki tarafın da küresel boyutta erişimini artıracak bir işbirliği hedefliyoruz” dedi.

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Yıldırım HoldingJonathan DanielsMississipi LimanıGulfport LimanıYüksel YıldırımYılport Holding
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