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SİGORTA:
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01 Temmuz 2016 Cuma 08:33
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Multinet -Vakıf Emeklik işbirliği

Multinet, “Vakıf Emeklilik Sağlığım Yerinde Ferdi Kaza Sigortası” hediye ediyor.

Multinet -Vakıf Emeklik işbirliği
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Multinet, tek seferde 150 TL ve üzeri bireysel yükleme yapan kart kullanıcılarına; ücretsiz diş temizliği, diyetisyen ve medikal asistans hizmetlerini kapsayan “Vakıf Emeklilik Sağlığım Yerinde Ferdi Kaza Sigortası” hediye ediyor. Kampanya 18 Haziran 2016 tarihine kadar geçerli. Vakıf Emeklilik Sağlığım Yerinde Ferdi Kaza Sigortası, 10.000 TL kaza sonucu vefat ve maluliyet teminatı da içeriyor. 

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MultinetVakıf Emeklik

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