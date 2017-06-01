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SOSYAL SORUMLULUK:
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01 Haziran 2017 Perşembe 08:31
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BKM’den dijital teknoloji ve sosyal sorumluluk

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), attığı adımlarla dijital girişimciliğe yeni bir boyut getiriyor.

BKM'den dijital teknoloji ve sosyal sorumluluk
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Geliştirilen yeni uygulamayla artık bkm.com.tr sitesi altında yer alan BKM Yayınları’nda her bir e-kitabın bir QR kodu oluyor. Okuyucular BKM Express dijital cüzdanının “QR ile ödeme” özelliği sayesinde sivil toplum kuruluşlarına (STK) yaptıkları 1 TL’lik bağış ile diledikleri esere ulaşıyor. BKM Yayınları’na son eklenen e-kitaplardan biri de Startups.watch’un Kurucusu Serkan Ünsal’ın “Dijital Girişimci İçin Ürün Yönetimi” oldu.
BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, şunları söyledi: “Kolay ve güvenilir dijital cüzdanımız BKM Express ile ilk günden bu yana ödemenin olduğu her alanda kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Bağış işlemleri de bunun bir parçası. Yuvarla, Givin ve AskıdaNevar gibi sosyal girişimlere verdiğimiz destek ve Facebook Messenger üzerinden chatbot teknolojisi ile e-bağış uygulamamız da bu vizyonun ürünleridir.” 
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
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