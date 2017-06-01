BKM’den dijital teknoloji ve sosyal sorumluluk
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), attığı adımlarla dijital girişimciliğe yeni bir boyut getiriyor.
BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, şunları söyledi: “Kolay ve güvenilir dijital cüzdanımız BKM Express ile ilk günden bu yana ödemenin olduğu her alanda kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Bağış işlemleri de bunun bir parçası. Yuvarla, Givin ve AskıdaNevar gibi sosyal girişimlere verdiğimiz destek ve Facebook Messenger üzerinden chatbot teknolojisi ile e-bağış uygulamamız da bu vizyonun ürünleridir.”