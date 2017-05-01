﻿
SOSYAL SORUMLULUK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:31
Bu haber 661 kez okundu.

Coca-Cola 64 ülkede 1.7 milyon kadının güçlenmesini destekledi

Coca-Cola, 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlenmesi hedefi doğrultusunda 2010 yılında hayata geçirdiği 5by20 girişimi ile bugüne kadar 64 ülkede 1.7 milyondan fazla kadına ulaştı.

Coca-Cola 64 ülkede 1.7 milyon kadının güçlenmesini destekledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Konuyla ilgili Walmart Kadınların Ekonomik Olarak Güçlenmesi Zirvesi’nde konuşan Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muhtar Kent, “2016 yılında 500.000 kadına daha ulaşan 5by20 girişiminin kapsamı geçtiğimiz yıl içerisinde yüzde 40 arttı. Coca-Cola 5by20 global hedefi kapsamında Türkiye’de ise 2015 yılında Kız Kardeşim Projesini hayata geçirdi. Kız Kardeşim Projesi, kadınların kendilerini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almalarını amaçlıyor ve ekonomiye katılımlarının önünü açmayı destekliyor. Coca-Cola ve Anadolu Vakfı'nın desteği ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği ile hayata geçirilen eğitimlerde 7 ayda 1000’e yakın kadına ulaşıldı” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Coca ColaCEOMuhtar KentBÜYEMBoğaziçi Üniversitesi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Siemens Türkiye’den ‘karbon nötr hedefi’ için 5 bin ağaçlık orman Siemens Türkiye’den ‘karbon nötr hedefi’ için...
TürkTraktör’den ‘Filizlerin Mucizeleri Projesi’ TürkTraktör’den ‘Filizlerin Mucizeleri Projesi’
Sabancı Gönüllüleri’ne büyük ödül Sabancı Gönüllüleri’ne büyük ödül
Migros’un ‘Kasap Yetiştirme Programı’na İngiltere’den ödül Migros’un ‘Kasap Yetiştirme Programı’na İngiltere’den...
Mercedes-Benz Türk, “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü” aldı Mercedes-Benz Türk, “Çalışma Hayatında Toplumsal...
Lenovo’dan kadın istihdamına dijital destek Lenovo’dan kadın istihdamına dijital destek
Yukarı Çık

Siemens Türkiye’den ‘karbon nötr hedefi’...
Siemens Türkiye’nin Ege Orman Vakfı işbirliğiyle İzmir Seferihisar-Ürkmez ağaçlandırma sahasında oluşturduğu...

Haberi Oku