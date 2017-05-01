01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:31

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Coca-Cola 64 ülkede 1.7 milyon kadının güçlenmesini destekledi

Coca-Cola, 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlenmesi hedefi doğrultusunda 2010 yılında hayata geçirdiği 5by20 girişimi ile bugüne kadar 64 ülkede 1.7 milyondan fazla kadına ulaştı.