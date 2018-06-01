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01 Haziran 2018 Cuma 08:31
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Henkel, denizlerdeki plastik atıkları dönüştürecek

Henkel, okyanusların ve nehirlerin plastik atıklardan temizlenmesi, bu atıkların ise geri dönüşüm sonucunda yine Henkel bünyesinde değerlendirilmesi amacıyla Waste Free Ocean ile işbirliğine gittiğini duyurdu.

Henkel, denizlerdeki plastik atıkları dönüştürecek
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Buna göre toplanan atıklar, bir milyonun üzerinde şişeye çevrilerek Henkel’in Lovables deterjan markasının ürünlerinde kullanılacak. En az 3 sene boyunca sürecek olan anlaşma, söz konusu sivil toplum kuruluşunun bugüne kadar yaptığı en büyük anlaşma olma özelliğini taşıyor. Gerçekleştirilen bu işbirliği ile nehir, göl, deniz ve okyanuslardan her yıl 100 metrik ton (yaklaşık olarak yetişkin bir mavi balinanın kütlesi kadar) kullanılabilir geri dönüştürülmüş madde üretimi sağlanacak miktarda plastik atığın toplanması hedefleniyor. Proje Tuna Nehri’nden plastik atık toplanması ile başlayacak.

 

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HenkelWaste Free Ocean
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