01 Haziran 2018 Cuma 08:31

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Henkel, denizlerdeki plastik atıkları dönüştürecek

Henkel, okyanusların ve nehirlerin plastik atıklardan temizlenmesi, bu atıkların ise geri dönüşüm sonucunda yine Henkel bünyesinde değerlendirilmesi amacıyla Waste Free Ocean ile işbirliğine gittiğini duyurdu.