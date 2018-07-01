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01 Temmuz 2018 Pazar 08:40
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Sütaş ve TEMA Vakfı, tarıma dikkat çekti

Toprağın kalitesini artırma konusunda toplumu bilinçlendirmek ve tarımsal sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla Sütaş ve TEMA Vakfı işbirliğinde ‘Organomineral Gübre Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Sütaş ve TEMA Vakfı, tarıma dikkat çekti
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TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Toprak organik maddesi, toprak kalitesini, diğer bir ifadeyle toprağın ürettiği ekosistem hizmetlerini en fazla etkileyen kısımdır. İyi bir tarım toprağının ağırlığının en az yüzde 3’ü kadar organik madde içermesi gerekir. Türkiye’de tarım topraklarının yüzde 99’u bu değerin altındadır” diye konuştu. Sütaş Grubu Tarımsal Faaliyetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tarık Tezel ise “Sütaş olarak hayvansal ve bitkisel tüm atıklarımızı enerji tesislerimizde elektrik ve buhar enerjisine çevirmekle kalmıyor, 2016 yılından bu yana biyogaz tesislerimizde işlediğimiz gübreleri yüksek kaliteli organik ve organomineral gübre haline getiriyoruz. Şimdilik yılda 6 bin ton düzeyinde üretim yapıyoruz. 2020 yılı için hedefimiz ise yılda 100 bin ton organomineral gübre üretimi” dedi.

 

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SütaşTEMATEMA VakfıDeniz AtaçTarık Tezel
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