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01 Kasım 2016 Salı 08:30
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Vodafone’dan toplumsal cinsiyet eşitliği ile sürdürülebilir kalkınmaya destek

Türkiye Vodafone Vakfı, başlattığı kampanya ile Birleşmiş Milletler’in 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konusuna destek oluyor.

Vodafone'dan toplumsal cinsiyet eşitliği ile sürdürülebilir kalkınmaya destek
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Kadınlara mobil iletişimin gücüyle gelir, bilgiye erişim ve iletişim fırsatları sunan “Vodafone Önce Kadın” programı kapsamında başlatılan kampanya ile sosyal medya kullanıcıları, Twitter hesaplarını bir günlüğüne “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” için bağışlayabiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 bin kişiye cinsiyet eşitliği mesajlarını ulaştıran kampanya ile daha çok kişide farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Kampanya ile cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Vodafone Vakfı 830 bin Twitter kullanıcısına ulaşmayı hedefliyor.
Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, “Önce Kadın programı ile kadınların girişimci ruhunu harekete geçirerek, hem kendi işlerini kurmaları hem de istihdam yaratmaları konusunda onları desteklemeye devam ediyoruz” dedi. 

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