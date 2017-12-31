01 Ocak 2018 Pazartesi 08:37

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Yapı Kredi, engelleri kaldırıyor

Yapı Kredi, “Herkese eşit bankacılık” ilkesi doğrultusunda 2008 yılında başlattığı sektörün ilk ve en kapsamlı Engelsiz Bankacılık programını zenginleştirmeye devam ediyor.